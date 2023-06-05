На деокупованій території Харківщини виявлено схованку з російською зброєю та боєприпасами - ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань виявили на звільненій території Харківської області чергову схованку з російською зброєю, яку окупанти не встигли забрати із собою під час відступу.

"Схрон обладнали у лісосмузі на території Великобурлуцького району (стара назва, після адміністративно-територіальної реформи входить до складу Куп'янського району області - ІФ-У). У схованці були протитанкові гранати, різноманітні міни, гранатомети, осколково-фугасні заряди, ящики з набоями різного калібру, касетні боєприпаси. Загальна вага знайденої зброї понад 10 тонн", - повідомляє ДБР.

Крім того, окупанти залишили в лісосмузі протитанкову керовану ракету та зенітну установку ЗУ-23.

За оперативною інформацією, зброя належала мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу берегових військ Росії.

Усю зброю ДБР вилучило і готує для передачі одній із бригад ЗСУ.

"Українські захисники кажуть, символічно, що зброя з якою окупанти прийшли на нашу землю, буде використана проти них самих", - зазначають у ДБР.