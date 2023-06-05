Додатковий період реєстрації для участі в НМТ відбудеться 5-12 червня - УЦОЯО

Протягом 5-12 червня триває додатковий період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ), повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Зауважимо, що додатковий період реєстрації передбачений лише для тих, хто реєструвався в основний період, але отримав відмову, та тих, хто не зміг через поважні причини вчасно зареєструватися. Також у цей період здійснюють реєстрацію осіб, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань/слідчих ізоляторах", - ідеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначається, що реєстрація здійснюватиметься за допомогою спеціального сервісу за посиланням: https://my.testportal.gov.ua/registration/nmt, який використовувався під час основного періоду.

Основна сесія НМТ триває з 5 по 23 червня 2023 року, а додаткова відбудеться 11-24 липня.