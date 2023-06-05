Події

10:50 05.06.2023

Посланник Папи Римського 5-6 червня відвідає Київ

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Посланник Папи Римського 5-6 червня відвідає Київ

Кардинал Маттео Дзуппі, якому Папа Римський доручив миротворчу місію в Україні, відвідає Київ 5-6 червня, повідомляє пресслужба Святого Престолу.

"Посилаючись на попередні повідомлення Святого престолу, повідомляємо, що 5-6 червня 2023 року кардинал Маттео Марія Дзуппі, архієпископ Болоньї та президент Конференції італійських єпископів, здійснить візит до Києва як посланник Святішого Отця Франциска", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що "основна мета ініціативи - уважно вислухати українську владу щодо можливих шляхів досягнення справедливого миру та підтримати гуманні жести, які сприятимуть ослабленню напруженості".

13 травня у Ватикані відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з Папою Римським Франциском.

Відтак у Ватикані повідомили, що "Папа Франциск доручив кардиналу Маттео Дзуппі, архієпископу Болоньї та президенту Конференції італійських єпископів, очолити місію, узгоджену з Державним секретаріатом, що сприятиме послабленню напруженості".

Теги: #ватикан #київ #візит #посланник

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