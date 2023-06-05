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10:33 05.06.2023

Кличко провів із головами РДА нараду з питань облаштування укриттів у столиці

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Кличко провів із головами РДА нараду з питань облаштування укриттів у столиці

Міський голова Києва Віталій Кличко вранці в понеділок провів нараду з головами райдержадміністрацій (РДА) столиці.

Під час наради було презентовано дані перевірки укриттів столиці комісією, до якої ввійшли представники ДСНС, поліції, райдержадміністрацій і служб міста, написав Кличко в телеграм-каналі.

"Аналогічні дані (станом на ранок 5 червня перевірили понад 1600 укриттів) сьогодні зранку на нараді комісія надала міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олександру Камишіну, який визначений від уряду за перевірку укриттів. Зокрема, акцентував на кількості проблемних укриттів у кожному районі окремо. Й обговорили, чому вони належно не облаштовані та як оперативно глави районів можуть усунути недоліки", - зазначив Кличко.

Крім того, голови РДА наголосили на проблемі доступу людей до приміщень, що перебувають у приватній власності чи в оренді, але є приміщеннями подвійного призначення, тобто такими, куди мають пускати киян під час повітряної тривоги.

"Нагадав очільникам районів, що місто минулого та цього року виділило на РДА загалом 1,2 млрд грн на облаштування укриттів. І їм треба посилити роботу! Перевірка триває. Оперативно обробляємо й інформацію від людей - зворотній зв'язок через "Київ цифровий", - підсумував Кличко.

Теги: #кличко #укриття #нарада

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