Трьох людей поранено в Донецькій області за добу - ОВА

За добу росіяни поранили трьох жителів Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко в понеділок.

За його інформацією, на волноваському напрямку поранено людину в Максимівці Вугледарської громади, під обстрілами були Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

На донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, Красногорівки та Очеретинської громади. Курахівська громада під вогнем артилерії та ураганів. Пошкоджено три будинки в Петрівці Селидівської громади.

На горлівському напрямку поранено людину в Торецьку — місто зазнало авіабомбардувань. Також одна людина поранена й один будинок пошкоджено у Новомарковому Костянтинівської громади. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку та три приватні будинки.

На лисичанському напрямку відбулося 13 обстрілів Торського та Зарічного Лиманської громади.