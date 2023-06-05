Нікополь протягом ночі зазнав двох обстрілів, розбито житлові будинки та лінію електропередач

Нікополь за ніч пережив два обстріли, розбито 9 житлових будинків і лінію електропередач, одночасно над областю було збито ворожий безпілотник, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Двічі за ніч окупанти били по Нікополю. Обстрілювали місто з важкої артилерії. Пошкоджено церкву та приватне підприємство. Розбито 9 житлових будинків, господарську споруду та лінії електропередач. Люди цілі", - написав він у телеграм-каналі.

Крім того, зазначив Лисак, ворог атакував область і безпілотником.

"Але військові з ПВК "Восток" залізяки приземлили. Збили "Шахед", - інформував голова ОВА.