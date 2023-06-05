Латвія передала Україні вже 66 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв

Влада Латвії передала на потреби українців 66 автомобілів, конфіскованих у водіїв, у яких під час перевірок було виявлено вміст алкоголю в крові, передає видання Delfi з посиланням на дані Державного страхового агентства.

"Латвія безоплатно передала Україні 66 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв, йдеться в інформації Державного страхового агентства", - пише видання.

У повідомленні наголошується, вилучені на користь держави транспортні засоби, відповідно до закону про підтримку цивільного населення України, можуть безоплатно передаватися у власність уряду України з метою запобігання наслідкам надзвичайної ситуації, пов'язаної з бойовими діями.

"Це один зі способів, якими Латвія допомагає Україні в боротьбі з російською агресією", - підкреслює видання.

Як повідомлялося, сейм Латвії 18 лютого 2023 року ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатного передання транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України. "Наразі ми можемо реалізувати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини. Однак ми бачимо, що в нинішніх умовах вони були б корисною підтримкою для народу України", - заявив голова Комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції Раймонд Бергманіс ("Об'єднаний список"), який відповідав за просування законопроекту в Сеймі.