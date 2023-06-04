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21:21 04.06.2023

США вважають, що під час контрнаступу Україна поверне "стратегічно значущу територію"

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США вважають, що під час контрнаступу Україна поверне "стратегічно значущу територію"

Сполучені Штати вважають, що під час контрнаступу українці досягнуть успіху і повернуть "стратегічно значущу територію", заявив Джейк Салліван, радник президента США Джо Байдена з національної безпеки, в інтерв'ю телеканалу CNN.

"Сполучені Штати вважають, що очікуваний контрнаступ України призведе до того, що Київ поверне "стратегічно значущу територію". "Скільки саме, в яких місцях, це залежатиме від розвитку подій на місцях, коли українці почнуть цей контрнаступ. Але ми віримо, що українці досягнуть успіху в цьому контрнаступі", - цитує слова радника Байдена CNN.

Видання також зазначає, що на запитання про те, чи означає це, що він очікує будь-якої форми переговорів до кінця цього року, Салліван не став називати жодних термінів, але сказав, що розвиток подій на полі бою матиме "великий вплив" на будь-які майбутні переговори.

"Але ось що я скажу: Президент Зеленський сам сказав, що ця війна в кінцевому підсумку закінчиться дипломатичним шляхом", - сказав Салліван.

 

 

 

Теги: #сша #салліван

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