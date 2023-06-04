У центрі Харкова відкрито пам'ятник дітям, які загинули в результаті російської агресії

У неділю, 4 червня, у центрі Харкова відбулося відкриття пам'ятника дітям, які загинули внаслідок російської агресії.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у церемонії відкриття взяла участь перша леді України Олена Зеленська.

"Важко відкривати пам'ятники загиблим, особливо, коли ці загиблі - діти. Цей біль неможливо осягнути. І ми тут, щоб розділити цей біль і свідчити про нього. Ми повинні з усіх сил робити так, щоб повернути нашим дітям спокій і впевненість. Навіть посеред війни. Не можна опускати руки. Треба триматися за руки заради них", - сказала Зеленська.

За словами Олега Синєгубова, у Харківській області від початку повномасштабного вторгнення РФ унаслідок російської збройної агресії загинуло 76 дітей, понад 200 було поранено.

"Наймолодшій жертві путінських злочинів було всього 5 місяців... Ми ніколи не пробачимо цього ворогу і ніколи не забудемо невинних жертв російських злочинів", - наголосив Синєгубов.

Автор композиції - скульптор Михайло Ятченко. Пам'ятник уособлює собою фігурки хлопчика і дівчинки, що тримає в руці іграшкового ведмедика. Діти зображені в образі янголів із обгорілими крилами, які злітають над гранітною брилою, що символізує вибух.