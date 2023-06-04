В Офісі президента мають намір розібратися із запобіжними заходами підозрюваним у зв'язку з недопущенням до сховища в Києві

Заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба заявив про плани встановлення справедливості в обранні запобіжних заходів підозрюваним у зв'язку із загибеллю трьох осіб у Києві через зачинення укриття в медзакладі.

"У столиці будемо розбиратися окремо, чому так трапилося, і, безумовно, хочу сказати, що всі люди, які мають понести відповідальність, вони будуть притягнуті до цієї відповідальності - всі повинні усвідомлювати, що під час війни кожен за свою роботу повинен нести повну відповідальність. Ми будемо окремо розбиратися і з питанням, чому зараз такий захід суворий винесли охоронцеві - як ви знаєте, він залишився в СІЗО, а щодо інших людей ухвалено інші рішення. Хочу сказати, що ми повинні домогтися повної справедливості, ясності в цьому питанні", - сказав Олексій Кулеба в ефірі Національного телемарафону в неділю.

Як повідомлялося, в ніч на 1 червня російська армія випустила в напрямку Києва десять ракет "Іскандер". Унаслідок цієї атаки загинули троє людей, серед них дитина. Це сталося в момент, коли вони намагалися потрапити в укриття поліклініки, але їм не відкрили.

Того ж дня було затримано трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медзакладу, де через зачинене укриття загинула дитина. Поліція повідомила про підозру першій заступниці Деснянської районної державної адміністрації, директору медзакладу та його заступнику з технічних питань за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків), а охоронцю медзакладу - за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці). 3 червня суд призначив трьом чиновникам запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а охоронцю - у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи.