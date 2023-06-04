Події

19:48 04.06.2023

В Офісі президента мають намір розібратися із запобіжними заходами підозрюваним у зв'язку з недопущенням до сховища в Києві

2 хв читати
В Офісі президента мають намір розібратися із запобіжними заходами підозрюваним у зв'язку з недопущенням до сховища в Києві

Заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба заявив про плани встановлення справедливості в обранні запобіжних заходів підозрюваним у зв'язку із загибеллю трьох осіб у Києві через зачинення укриття в медзакладі.

"У столиці будемо розбиратися окремо, чому так трапилося, і, безумовно, хочу сказати, що всі люди, які мають понести відповідальність, вони будуть притягнуті до цієї відповідальності - всі повинні усвідомлювати, що під час війни кожен за свою роботу повинен нести повну відповідальність. Ми будемо окремо розбиратися і з питанням, чому зараз такий захід суворий винесли охоронцеві - як ви знаєте, він залишився в СІЗО, а щодо інших людей ухвалено інші рішення. Хочу сказати, що ми повинні домогтися повної справедливості, ясності в цьому питанні", - сказав Олексій Кулеба в ефірі Національного телемарафону в неділю.

Як повідомлялося, в ніч на 1 червня російська армія випустила в напрямку Києва десять ракет "Іскандер". Унаслідок цієї атаки загинули троє людей, серед них дитина. Це сталося в момент, коли вони намагалися потрапити в укриття поліклініки, але їм не відкрили.

Того ж дня було затримано трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медзакладу, де через зачинене укриття загинула дитина. Поліція повідомила про підозру першій заступниці Деснянської районної державної адміністрації, директору медзакладу та його заступнику з технічних питань за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків), а охоронцю медзакладу - за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці). 3 червня суд призначив трьом чиновникам запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а охоронцю - у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи.

 

 

Теги: #київ #укриття #перешкоджання #офіс_президента

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:28 04.06.2023
Половина проінспектованих укриттів у Києві виявилися не готовими до використання - Камишин

Половина проінспектованих укриттів у Києві виявилися не готовими до використання - Камишин

11:04 04.06.2023
У Києві від початку повномасштабної агресії Росії загинули 7 дітей

У Києві від початку повномасштабної агресії Росії загинули 7 дітей

05:28 04.06.2023
ППО ліквідувала всі ворожі цілі, якими окупанти атакували Київ

ППО ліквідувала всі ворожі цілі, якими окупанти атакували Київ

21:06 03.06.2023
Кличко і Камишін розпочали проведення перевірок укриттів у Києві

Кличко і Камишін розпочали проведення перевірок укриттів у Києві

13:46 03.06.2023
Суд відправив під цілодобовий домашній арешт трьох чиновників, затриманих через недопуск громадян в укриття Києва, охоронець під вартою

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт трьох чиновників, затриманих через недопуск громадян в укриття Києва, охоронець під вартою

12:58 03.06.2023
У "Києві Цифровому" діє механізм зворотного зв'язку про стан укриттів

У "Києві Цифровому" діє механізм зворотного зв'язку про стан укриттів

11:31 03.06.2023
МВС: в Україні перевірили понад 4800 укриттів, із них 252 - зачинено

МВС: в Україні перевірили понад 4800 укриттів, із них 252 - зачинено

10:52 03.06.2023
У Києві буде створено комісію з ревізії укриттів

У Києві буде створено комісію з ревізії укриттів

21:12 02.06.2023
Зеленська відвідала відкриття найбільшої дитячої зони на Центральному вокзалі Києва

Зеленська відвідала відкриття найбільшої дитячої зони на Центральному вокзалі Києва

21:01 02.06.2023
Чотирьом особам повідомлено про підозру через недопуск громадян до укриття в Києві

Чотирьом особам повідомлено про підозру через недопуск громадян до укриття в Києві

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони завдали удару по позиціях ворога в Харківській області, куди прибули новобранці, близько 100 окупантів знешкоджено

Втрати ЗСУ в Бахмуті в 7,5 раза менші за російські - Данілов

Плани люблять тишу, оголошення про початок контрнаступу не буде - Міноборони України

Ситуація на Східному напрямку ускладнюється, але на окремих ділянках фронту є просування українських сил - Сирський

Половина проінспектованих укриттів у Києві виявилися не готовими до використання - Камишин

ОСТАННЄ

Столтенберг укотре закликав Туреччину ратифікувати вступ Швеції в НАТО

SpaceX вивела на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink

Міноборони і МЗС Бельгії звернуться до української влади через використання бельгійської зброї ополченцями РДК на території РФ - ЗМІ

Сили оборони відбили 23 атаки окупантів на сході України за добу

Окупанти обстріляли Вовчанськ, загинули дві мирні мешканки

Окупанти завдали 7 ракетних і 25 авіаударів по Україні

Сили оборони завдали удару по позиціях ворога в Харківській області, куди прибули новобранці, близько 100 окупантів знешкоджено

Окупанти обстріляли смт Зноб-Новгородське та два прикордонні села в Чернігівській і Сумській областях - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли будинок дитячої та юнацької творчості в Золочеві Харківської області, поранено двох дорослих

Біля Лютіжа під Києвом горіли пластикові труби та шини, пожежу ліквідовано - ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА