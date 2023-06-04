Міноборони і МЗС Бельгії звернуться до української влади через використання бельгійської зброї ополченцями РДК на території РФ - ЗМІ

Міністерство оборони і Міністерство закордонних справ Бельгії мають намір звернутися до української влади за роз'ясненнями щодо використання бельгійської зброї ополченцями Російського добровольчого корпусу (РДК) і Легіону "Свобода Росії", повідомляє видання Le Soir у неділю.

"Міністерка оборони Людівін Дедондер та її колега у закордонних справах Хаджа Лабіб зв'яжуться з українською владою якнайшвидше, щоб запросити роз'яснення. Запит на роз'яснення було підтверджено надійним джерелом. "Ці поставки призначені для українських збройних сил для захисту своєї території і свого населення від російського вторгнення. Це прямо зазначено в документах, що супроводжують кожну поставку (...) Таким чином, ця зброя не призначена для ізольованих груп, які мають внутрішні російські плани", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Le Soir посилається на матеріали видання The Washington Post, яке говорить про використання "антипутінськими ополченцями" бельгійських гвинтівок.

"Це доводять фотографії, а за даними Washington Post, спецслужби США також підтверджують цю інформацію. Стверджується, що це штурмові гвинтівки SCAR, які використовують члени легіону "Російська свобода" і "Російського добровольчого корпусу", двох ополченців, які виступають проти путінського режиму, деякі з членів яких є неонацистами", - зазначає видання.

Як повідомлялося, 1 червня Легіон "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус" заявили про те, що перебувають на українсько-російському кордоні і планують просуватися на територію РФ.