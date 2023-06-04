Окупанти обстріляли будинок дитячої та юнацької творчості в Золочеві Харківської області, поранено двох дорослих

Двоє мирних жителів постраждали внаслідок обстрілу російськими окупантами смт Золочів Богодухівського району Харківської області в неділю вдень, повідомив голова Золочівської територіальної громади Віктор Коваленко.

"Попередньо, пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості. Вибито 10 вікон і вхідні двері. Інші пошкодження з'ясовуються. Поранення дістали 40-річний чоловік і 38-річна жінка", - сказав Коваленко в коментарі виданню "Суспільне Харків".

За його словами, окупанти обстріляли селище о 14:30 з артилерії.