Події

16:42 04.06.2023

Окупанти обстріляли будинок дитячої та юнацької творчості в Золочеві Харківської області, поранено двох дорослих

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Двоє мирних жителів постраждали внаслідок обстрілу російськими окупантами смт Золочів Богодухівського району Харківської області в неділю вдень, повідомив голова Золочівської територіальної громади Віктор Коваленко.

"Попередньо, пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості. Вибито 10 вікон і вхідні двері. Інші пошкодження з'ясовуються. Поранення дістали 40-річний чоловік і 38-річна жінка", - сказав Коваленко в коментарі виданню "Суспільне Харків".

За його словами, окупанти обстріляли селище о 14:30 з артилерії.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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