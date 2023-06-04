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15:44 04.06.2023

Заява РДК: Польський добровольчий корпус забезпечує конвоювання полонених, військову та медичну логістику лише в межах кордону України

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Заява РДК: Польський добровольчий корпус забезпечує конвоювання полонених, військову та медичну логістику лише в межах кордону України

"Російський добровольчий корпус" (РДК) опублікував заяву, в якій пояснив роль Польського добровольчого корпусу (ПДК) у проведенні операцій на території РФ.

"Наші соратники з Польщі справді не перший місяць воюють із нами пліч-о-пліч за свободу і незалежність України. Ми вже встигли провести спільно низку операцій на Оріхівському та Запорізькому і Бахмутському напрямках. Хлопці чудово проявили себе і показали високий рівень мотивації та підготовки. Стосовно бойових дій на території Російської Федерації, бійці ПДК забезпечують конвоювання полонених, військову та медичну логістику, але тільки в межах державного кордону України", - йдеться в заяві РДК щодо бійців Польського добровольчого корпусу, опублікованій у Telegram-каналі.

У РДК додали, що вдячні Польському Добровольчому Корпусу "за їхній за неоціненний внесок у спільну справу" та зазначили, що "завжди включають їх у планування" і "діляться з ними трофеями".

1 червня Легіон "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус" заявили про те, що перебувають на українсько-російському кордоні і планують просуватися на територію РФ.

"Ми, легіон "Свобода Росії", зараз перебуваємо біля кордону нашої батьківщини, дуже скоро ми висунемося знову на територію Росії, щоб принести мир, свободу і спокій. Грайворон - це тільки початок. Через боягузтво путінських військових шакалів нам дісталося багато трофеїв. Завдяки цьому ми зможемо більше озброїти наших соратників. Ми йдемо визволяти всю Росію - від Бєлгорода до Владивостока. Щоб у Москві було піднято біло-синьо-білий прапор свободи", - сказав боєць легіону у відео, опублікованому в Telegram-каналі.

 

Теги: #операція #поляки #рдк

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