У ГУР Міноборони України допускають внутрішні конфлікти в РФ

У результаті успішних дій Сил безпеки і оборони України, а також успішних дій "повстанців" можливі конфлікти або військове протистояння всередині країни-агресора, повідомляє представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Унаслідок успішних дій Сил безпеки і оборони України та деокупації наших територій можливі внутрішні конфлікти всередині самої московщини", - цитує Юсова пресслужба ГУР у суботу.

Також представник ГУР МО в ефірі ток-шоу "Новий відлік" на Суспільному зазначив, що цей сценарій розвитку подій "можуть також зумовити успішні дії повстанців, які борються за свої права на території так званої РФ, - росіян із паспортами цієї федерації".

За словами Юсова, операція добровольців Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" досі триває.

"Король виявився голим. Все боєздатне, що може рухатися, перекинуте на окупацію України. На території московщини залишилися переважно пузаті "гаішники", - наголосив представник ГУР.

За словами Юсова, боротьба з озброєними повстанцями не належить до компетенції скликаних Путіним у межах плану "Едельвейс" до кордону "гібдд-шників", здебільшого навчених бити кийками учасників мирних акцій протесту та брати хабарі з пенсіонерів.

"Тому так невдало. Тому доводиться артилерією і "Градами" бомбити й нищити цивільні будинки самих московитів. Це все відбувається в прямому ефірі, наживо, на все це дивиться увесь світ", - підсумував представник ГУР МО України.