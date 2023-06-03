В Естонії стартують найбільші цього року військово-морські навчання на Балтиці Baltops 23 за участю сил НАТО

В Естонії в суботу стартують найбільші цього року військово-морські навчання на Балтійському морі Baltops 23 за участю понад 30 бойових кораблів НАТО і партнерів альянсу та близько 3700 морських піхотинців, повідомив головний штаб Сил оборони країни.

"Ці навчання Baltops стануть для нас історичною подією, оскільки досі Естонія ніколи не приймала такої кількості кораблів НАТО", - зазначив командувач військово-морських сил (ВМС) Естонії Юрі Саска.

"Навчання Baltops 23 демонструють готовність союзників захищати акваторію Балтійського моря, а також показують надзвичайну важливість проведення занять у наших водах", - додав він.

У Baltops 23 беруть участь кораблі союзників і партнерів зі США, Швеції, Польщі, Нідерландів, Італії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Данії, Іспанії, Литви, Латвії, Фінляндії та Норвегії.

Найбільший корабель-учасник - USS Mount Whitney (LCC 20), флагман 6-го флоту США.

Під час навчань кораблі швартуватимуться в Таллінні в Мінній гавані, гаванях Ванасадам, Хундіпеа, Беккері-Мееєрус, а також у порту Мууга.

Військово-морські сили Естонії планували цей захід під час взаємодії з союзниками та партнерами близько трьох років, зазначив головний штаб Сил оборони.

Кораблі вийдуть із портів 4 червня, а перші спільні навчання в естонських водах відбудуться 5 червня.

Щорічні широкомасштабні міжнародні навчання Baltops проводяться з 1972 року. Їхньою метою є відпрацювання гнучкості країн-учасниць під час проведення сухопутних, повітряних і морських операцій у регіоні Балтійського моря.

За організацію навчань відповідає 6-й флот ВМС США.