Події

11:36 03.06.2023

Унаслідок ранкового обстрілу села на Харківщині загинув пенсіонер

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Російські окупаційні війська в суботу, близько 4:30 ранку, з мінометів обстріляли Івашки Богодухівського району Харківської області, загинув мирний житель, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Загинув чоловік 67 років. У селі пошкоджено двоповерховий багатоквартирний та приватний будинки. Також пошкоджено об'єкт цивільної промисловості", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, минулої доби внаслідок обстрілу Ківшарівки пошкоджено житловий будинок, загинули 61-річний чоловік і 45-річна жінка. Також дістали поранень три літні жінки та 3-річний хлопчик. Унаслідок обстрілу Дворічної було поранено 70-річного чоловіка та 73-річну жінку. В Лимані пошкоджено два приватні будинки, сталася пожежа. В Олександрівці зруйновано будинок.

Синєгубов також повідомив, що за минулу добу зафіксовано два випадки підривів людей на невстановлених вибухових пристроях. Перший випадок стався поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине: підірвався автомобіль, у якому їхала сім'я з трьома дітьми. За уточненою інформацією, загинула 37-річна жінка. Ще чотири людини (36-річний водій автомобіля, дві дівчинки 12 і 15 років і 12-річний хлопчик) були поранені. Стан хлопчика оцінюють як важкий.

Другий випадок стався ввечері в лісі біля Сулигівки. На невстановленому вибуховому пристрої підірвався і загинув 40-річний чоловік.

Теги: #харківська_область #обстріл

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