Події

10:52 03.06.2023

У Києві буде створено комісію з ревізії укриттів

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У Києві буде створено комісію з ревізії укриттів

У Києві буде створено комісію з ревізії укриттів, до складу якої ввійдуть представники мерії та профільні служби, повідомляє міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

"Провели установчу нараду з мером Кличком, головою КМВА Попком, НацПолом, ДСНС, РНБО. Домовилися про те, як організуємо роботу з ревізії укриттів у Києві. Створюємо комісію. Очолить її перший заступник начальника КДВА, генерал-майор Кидонь. До складу комісії увійдуть представники мерії, профільні служби", - написав Камишін у телеграм-каналі в суботу.

Міністр повідомив, що комісія звітуватиме щоранку про проміжні результати ревізії.

Також ця комісія готує звіт із ревізії укриттів на 12 червня, який буде подано на Ставку верховного головнокомандувача.

Крім цього, до кінця суботи буде створено чат-бот для залучення жителів столиці до "незалежної, народної оцінки" укриттів.

"А ще домовилися з мером Кличком, що вдвох щодня будемо вибірково перевіряти укриття. У місті 10 районів, тому за 10 днів побуваємо в кожному", - зазначив Камишін.

Теги: #укриття #перевірка #комісія

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