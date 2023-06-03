Зранку окупанти завдали удару по Слов'янську, постраждалих немає - голова Донецької ОВА

У суботу вранці російські окупанти завдали удару по Слов'янську Донецької області, постраждалих немає, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

"Зранку росіяни завдали удару по Слов'янську - влучили в Будинок побуту і на територію Шовковичного парку. На щастя, без постраждалих", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

На Волноваському напрямку внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено заклад культури у Великій Новосілці, а також перебито лінії електропередач у Шевченку Комарській громаді.

На Донецькому напрямку у Курахівській громаді 1 людина поранена у Гострому, 9 будинків пошкоджено в Острівському.

На Горлівському напрямку в Часовоярській громаді внаслідок обстрілів окупантів було зруйновано 2 нежитлові будівлі, пошкоджено 3 багатоповерхові будинки та 3 приватні.

Також окупанти завдали авіаудару по Торецьку, постраждав приватний сектор.

На Лисичанському напрямку в Сіверську через обстріли було пошкоджено 5 будинків. У Лиманській громаді пошкоджено 3 будинки в Торському, 3 будинки та адмінбудівлю в Ямполі. У Званівці внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 11 будинків і медзаклад, також пошкоджено 3 будинки в Переїзному.

За добу внаслідок збройної агресії РФ загинули 2 людини, 4 - поранено.