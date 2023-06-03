Події

08:24 03.06.2023

У результаті ворожих обстрілів у Херсонській області п’ятеро людей отримали поранення, серед них дві дитини

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У результаті ворожих обстрілів у Херсонській області п’ятеро людей отримали поранення, серед них дві дитини

За добу окупанти здійснили 65 обстрілів Херсонської області, 5 місцевих мешканців поранено, з них двоє - діти, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у суботу вранці.

"За минулу добу противник здійснив - 65 обстрілів, випустивши 265 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів (29 снарядів)", - написав він у телеграмі.

За словами Прокудіна, російські військові обстріляли дві церкви, крім того, поцілили в житлові квартали населених пунктів області, а також амбулаторію і 3 адмінбудівлі Бериславського району.

"Через російську агресію 5 осіб (із них 2 - діти) дістали поранення", - наголосив глава ОВА.

Крім цього, він повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 81 людину.

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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