Події

15:34 02.06.2023

У Харківській області біля кордону з РФ на невідомому пристрої підірвалося авто: троє дітей важко поранені, мати загинула

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Жителька Харківської області загинула, а троє її дітей дістали поранень унаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої між селами Морозова Долина і Леміщине Богодухівського району Харківської області.

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі, трагедія сталася у п'ятницю близько 12:00.

"Жінка 37 років загинула на місці. Важких поранень зазнали дві дівчинки 12 та 15 років і 12-річний хлопчик. Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики борються за їхні життя", - написав він.

Села Морозова Долина і Леміщине розташовані за 2-4 км від кордону з РФ і неподалік адміністративного кордону із Сумською областю.

Теги: #харківська_область #вибухонебезпечні_предмети

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