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15:16 02.06.2023

Естонія надасть допомогу українським ученим, які постраждали від агресії - президент

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Естонія надасть допомогу українським ученим, які постраждали від агресії - президент

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що не хоче вести діалог із тими, хто бомбардує лікарні та школи.

"Їхнє місце за ґратами. Злочин має отримати гідне покарання. Після агресії ми маємо зосередитися на відповідальності. Злочини проти людства, геноцид, воєнні злочини, злочин агресії ніколи не повинні залишатися без покарання. І ми повинні почати з самої верхівки", - сказав Каріс у п'ятницю в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Як колишній учений, я зосереджений на шкоді, якої завдала агресія нашій галузі. Понад 100 закладів зазнали бомбардувань, багато було знищено", - зазначив він.

"Ми дали стипендії для того, щоб приймати українських дослідників. Наше громадянське суспільство, наше посольство зібрали кошти для того, щоб надати комп'ютери українським школам. І ми сподіваємося, що коли українські науковці повернуться додому, вони зроблять свої належні внески у відбудову країни", - сказав Каріс.

Теги: #україна #естонія #учені

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