Президенти України та Естонії домовилися про розмінування територій, обговорили створення оборонних виробництв

Президенти України та Естонії Володимир Зеленський і Алар Каріс домовилися про допомогу Естонії в розмінуванні українських територій.

"Обговорили сьогодні й питання відновлення нашої країни - тих кроків, які можемо зробити разом. Домовилися про конкретну взаємодію в розмінуванні українських територій, зокрема естонськими фахівцями з їхнього обладнання", - сказав Зеленський журналістам після зустрічі.

За його словами, "предметно обговорили можливість створення спільних оборонних виробництв в Україні". "Окремо зупинилися на поглибленні взаємодії бізнес-кіл, обговорили питання страхування ризиків для підприємців. Наголошено на важливості подальшої взаємодії в диджиталізації", - сказав також Зеленський.

За його словами, "Естонія дуже сумлінно підійшла до наших домовленостей щодо відбудови й уже має конкретний результат у Житомирській області. Сьогодні офіційно відкрито відбудований естонською стороною дитсадок в Овручі. Непоганий початок. Дякую за це все".

Зеленський також назвав допомогу Естонії важливою. "Це і допомога зброєю - спектр широкий, і це те, що береже життя наших воїнів. Це і допомога політична - санкції проти Росії, підтримка України в інституціях Євросоюзу, підтримка нашого руху в НАТО. Це і допомога нашим людям - гуманітарна, економічна, допомога у відбудові", - зазначив президент.