Події

14:33 02.06.2023

Президент Естонії прибув до України, повідомив Зеленський

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Президент Естонії прибув до України, повідомив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про прибуття до Києва з візитом президента Естонії Алара Каріса, відзначивши водночас швидкість та обсяг військової допомоги, яку надає Україні Естонська держава.

"Вітаю в Києві президента Естонії Алара Каріса. Естонія серед тих, чия допомога нашій обороні - найшвидша і найбільша, якщо подивитися на співвідношення обсягу допомоги та ВВП країни. Дякуємо за всю підтримку!" - написав Зеленський у телеграмі у п'ятницю.

 

Теги: #україна #візит #каріс

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