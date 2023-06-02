Президент Естонії прибув до України, повідомив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про прибуття до Києва з візитом президента Естонії Алара Каріса, відзначивши водночас швидкість та обсяг військової допомоги, яку надає Україні Естонська держава.

"Вітаю в Києві президента Естонії Алара Каріса. Естонія серед тих, чия допомога нашій обороні - найшвидша і найбільша, якщо подивитися на співвідношення обсягу допомоги та ВВП країни. Дякуємо за всю підтримку!" - написав Зеленський у телеграмі у п'ятницю.