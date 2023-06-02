На Харківщині за добу п’ять постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

Минулої доби російські окупаційні війська масовано обстрілювали Вовчанськ, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У місті пошкоджено магазин "Веселка", приміщення пожежної частини, житлові будинки, сталися пожежі. Унаслідок обстрілів 3 людини дістали поранення", - написав Синєгубов.

Він повідомив також, що за уточненою інформацією, унаслідок денного ворожого ракетного удару по Індустріальному району Харкова було поранено не 1, а двох людей: 63-річну жінку та 56-річного чоловіка. Обом було надано медичну допомогу на місці, госпіталізації вони не потребували.