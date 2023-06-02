За добу загинуло двоє жителів Донецької області, 12 людей дістали поранення

Про двох загиблих в Авдіївці та Часовому Яру повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у зведенні за минулу добу.

"За 1 червня росіяни вбили 2 жителів Донецької області - в Авдіївці та Часовому Яру.

Крім того, вдалося встановити інформацію про 1 загиблого у Вугледарі. Ще 12 людей в області отримали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

Також Кириленко наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.