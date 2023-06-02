Події

07:10 02.06.2023

Українська авіація за минулу добу дев’ять разів ударила по зосередженню сил противника, знищила три ворожі БПЛА

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Українська авіація за минулу добу дев’ять разів ударила по зосередженню сил противника, знищила три ворожі БПЛА

Авіація сил оборони 9 разів атакувала скупчення сил російських військ, зокрема, 4 рази - зенітно-ракетні комплекси, знищила 3 БПЛА різного типу, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Нашими захисниками було знищено 2 ворожих ударних БпЛА типу "Ланцет" та 1 розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10", - йдеться у зведенні, опублікованому Генштабом.

Також повідомляє Генштаб, підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби вразили 1 пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 9 районів зосередження озброєння і військової техніки противника.

 

 

 

Теги: #авіація #генштаб_зсу #зведення

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