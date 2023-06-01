Унаслідок обстрілів на Дніпропетровщині поранено трьох людей

У четвер ворог обстріляв Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали троє людей, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

"Цілий день ворог атакував Нікопольщину. Двічі цілився по Марганецькій громаді. У самому Марганці поранено чоловіка 34 років. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. Дісталося й Нікополю. Постраждали чоловіки 50 і 55 років. Вони в лікарні. Стан - також середньої тяжкості", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Також унаслідок обстрілів пошкоджено об'єкт інфраструктури, п'ятиповерховий будинок, два приватні будинки, три автомобілі, лінію електропередач і газопровід.