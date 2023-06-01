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19:44 01.06.2023

Нідерланди ведуть переговори про постачання додаткових систем Patriot в Україну

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Нідерланди ведуть переговори про постачання додаткових систем Patriot в Україну

Нідерланди чинять тиск на низку країн у Європі та за її межами щодо додаткових постачань в Україну систем Patriot, сказав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на пресконференції в Кишиневі в четвер.

"Вони відіграють життєво важливу роль у знищенні російських ракет у небі. І ці Patriot надзвичайно успішні. І це вже врятувало багато життів", - сказав він.

При цьому Рютте зазначив, що "їх має бути більше". "Тому ми зайняті чиненням тиску на країни в Європі, а також за її межами, у яких є багато систем Patriot. Так що тут ми працюємо за лаштунками", - сказав він.

"Подивимося, чи зможемо ми також переконати інші країни постачати українцям системи Patriot, а також ракети, які мають бути встановлені на них", - додав нідерландський прем'єр.

Теги: #нідерланди #позиція #рютте #patriot

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