Україна відіграватиме одну з головних ролей у вирішенні проблеми Придністров'я - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що формула діалогу щодо проблеми Придністров'я "5+2" "нежива", а країна має говорити з позиції переможця.

"Навіщо говорити про проєкт, який неживий?" - відповів від на запитання про майбутнє формули на пресконференції в Кишиневі в четвер.

"Треба говорити з позиції переможця, держави, яка відвоювала свою землю. У нас є спільна позиція з Молдовою з точки зору єдності Молдови", - сказав він.

При цьому, за словами Зеленського, до розв'язання проблеми можуть бути залучені "Румунія, інші партнери - можемо говорити разом". "Україна відіграватиме одну з головних ролей. У нас кордон", - наголосив Зеленський.

Відповідаючи на запитання, що буде з російським військами в Придністров'ї, він сказав: "Вони захочуть жити. Підуть".

"Україна може допомагати Молдові, лише якщо є запит від вищого керівництва Молдови. І тоді Україна обов'язково реагуватиме", - сказав при цьому Зеленський, додавши, що "офіційного запиту не було".

До формату "5+2" входили представники сторін, посередників і спостерігачів у переговорному процесі - Молдови, Придністров'я, ОБСЄ, Російської Федерації, України, Європейського Союзу та Сполучених Штатів. Метою переговорів у форматі "5+2" було вироблення параметрів всеосяжного врегулювання на основі суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова в межах її міжнародно визнаних кордонів, з особливим статусом для Придністров'я в рамках Молдови.