Шлях Молдови до ЄС не залежить від ситуації з Придністров'ям - Боррель

Шлях Молдови до Європейського Союзу не залежить від ситуації з невизнаним Придністров'ям, заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у межах саміту Європейської політичної спільноти в Молдові.

"Молдова є кандидатом (до Європейського Союзу - ІФ-У), що ще декілька місяців тому здавалося неможливим. Але тепер вона - кандидат... Шлях Молдови не залежить від того, що відбувається з Придністров'ям", - заявив Боррель.

Він нагадав, що Кіпр, маючи територіальну проблему - поділ на Республіку Кіпр і невизнану турецьку республіку Північний Кіпр, став членом ЄС.

"Молдова (теж - ІФ-У) може це зробити", - запевнив Боррель.

Водночас високий представник ЄС наголосив, що Молдові необхідно працювати над проведенням реформ.

Раніше президент Молдови Мая Санду заявляла, що Молдова хоче вступити до ЄС якомога швидше з метою захисту від потенційної російської загрози.