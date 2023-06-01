Події

15:12 01.06.2023

Тестовий поїзд "Укрзалізниці" з "широкими" вагонами прибув до Варшави

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Тестовий поїзд "Укрзалізниці" з "широкими" вагонами прибув до Варшави

Тестовий рейс поїзда Київ-Варшава зі стандартними "широкими" пасажирськими вагонами прибув до Варшави, повідомляється в телеграм-каналі АТ "Укрзалізниця" (УЗ).

"Тестовий поїзд "Укрзалізниці" з 14 вагонами стандартного для України габариту успішно прибув до Варшави. Очікуємо фінального узгодження від польських колег - і даємо більше вагонів на найдефіцитніший напрямок", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, від результатів тестів залежить остаточне рішення польської сторони щодо збільшення кількості рейсів і місць для пасажирів на маршруті Київ-Варшава.

У середу, 31 травня, з Києва було відправлено 14 стандартних пасажирських вагонів габариту 1-ВМ, які в Ягодині переставили на євровізки для "вузьких" єврошляхів (1435 мм). Метою тесту було підтвердити сумісність стандартних пасажирських вагонів УЗ із модернізованою інфраструктурою Польських залізниць.

На маршруті Київ-Варшава курсує склад "вузьких" вагонів класу RIC (Regolamento Internazionale Carrozze - італ.). У зв'язку з відсутністю можливості збільшити парк вагонів цього класу, кількість пасажирських місць на маршруті обмежена, що провокує ажіотажний попит на квитки. Українська делегація на чолі з віцепрем'єром із відновлення України - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим у Польщі виступила з ініціативою провести тестові заїзди "широких" вагонів і дозволити їм курсувати регулярно, якщо буде отримано підтвердження, що вони проходять безперешкодно. Із посиланням на голову правління "УЗ" Євгена Лященка повідомлялося, що це надасть змогу збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між українською та польською столицями вдвічі-втричі.

У парку "УЗ" є 42 вагони класу RIC, два з яких було придбано у Крюківського вагонобудівного заводу.

Для збільшення кількості рейсів до Польщі з України після повномасштабного вторгнення Росії "УЗ" запустила нові маршрути. Зокрема, на напрямку з Києва до Хелма збереглися "широкі" колії. Два щоденні рейси зручно зістикуються з польськими рейсами на Варшаву. Крім того, виконуються нічні рейси між Києвом і Перемишлем (два спальних рейси на додаток до двох рейсів "Інтерсіті+"). Пряме сполучення запущено з Харкова до Хелма, із Запоріжжя, Дніпра, Одеси, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова до Перемишля.

 

Теги: #транспорт #варшава #поїзд

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