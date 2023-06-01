Події

15:03 01.06.2023

Російські окупанти обстріляли хлібзавод на Херсонщині, троє людей поранені - голова ОВА

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Російські окупанти обстріляли хлібзавод на Херсонщині, троє людей поранені - голова ОВА

Російська авіація в четвер, 1 червня, атакувала хлібзавод у Бериславі Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"По місту зафіксовано два "прильоти" керованих авіабомб. Через ворожий удар двоє чоловіків, 57 та 20 років, отримали легкі поранення", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Він зазначив, що окупанти також обстріляли місто з мінометів, через що постраждала місцева жителька.

"Ворожа авіація "кошмарила" й Козацьке Новокаховської громади, – по мирному селищу вдарили трьома керованими авіабомбами. Через ворожі удари пошкоджено житлові будинки", - додав голова ОВА.

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

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