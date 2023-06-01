Події

12:58 01.06.2023

Мережа АТБ відкриває четвертий магазин у Бучі після деокупації міста

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Мережа АТБ відкриває четвертий магазин у Бучі після деокупації міста

Компанія "АТБ-Маркет" після відновлення і реконструкції відкрила в четвер, 1 червня, четвертий магазин "АТБ" у м. Буча Київської області на вулиці Тарасівська 2-В, повідомила пресслужба компанії.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі, загальна площа магазину становить 1261 кв. м, корисна - 771,9 кв. м. В оновленому магазині вісім кас. Режим роботи з 7:00 до 22:00. Поруч із магазином парковка на 22 машиномісця.

Корпорація "АТБ" - об'єднання великих українських підприємств, що здійснюють свою діяльність у таких сферах бізнесу, як роздрібна торгівля, управління активами, виробництво та продаж продуктів харчування, надання послуг у сфері спорту та відпочинку. На підприємствах корпорації працюють понад 70 тис. осіб.

Ритейлерська мережа корпорації станом на 1 червня 2023 року налічує 1188 магазинів проти 1316 магазинів у січні-2022. За підсумками минулого року в умовах розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України корпорація "АТБ" сплатила до бюджетів різних рівнів 20,4 млрд грн податків і зборів, що перевищує показник попереднього року майже на мільярд гривень.

Теги: #буча #атб

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