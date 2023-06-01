Події

11:08 01.06.2023

Автомобільні пункти пропуску України з Румунією працюватимуть за новими правилами

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Автомобільні пункти пропуску України з Румунією працюватимуть за новими правилами

На автомобільних пунктах пропуску (ПП) із Румунією реалізовують проєкт тестування Системи попереднього сповіщення про надзвичайні ситуації для зменшення черг, повідомила Держприкордонслужба України в телеграм-каналі.

"З 1 червня в пунктах пропуску на державному кордоні України та Румунії запускається пілотний проєкт тестування Системи попереднього сповіщення про надзвичайні ситуації, що сприятиме зменшенню черг перед пунктами пропуску", - ідеться в повідомленні.

Тестування системи попереднього повідомлення передбачає визначення оптимальної кількості транспортних засобів, що їх приймають митні органи кожної зі сторін за період однієї зміни в автомобільних пунктах пропуску. Крім того, передбачається узгодження порядку взаємодії під час виникнення надзвичайних ситуацій у пунктах пропуску для забезпечення ритмічності операцій із пропуску транспортних засобів на кордоні, зазначається в повідомленні.

Пілотний проєкт реалізовують у ПП "Орлівка-Ісакча", "Порубне-Сірет", "Красноїльськ-Вікову де Сус", "Дякове-Холмеу".

Представники Державної митної служби України та Митної адміністрації Румунії погодили період дії нового режиму на період трьох місяців.

Зазначається, що такі проєкти вже реалізовуються на ділянках кордону з іншими країнами-сусідами - членами ЄС і, як зазначається, отримали високу оцінку від контрольних служб України та сусідніх держав.

 

Теги: #транспорт #румунiя #пункти_пропуску

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