Події

10:56 01.06.2023

Окупанти доручили наступ в Україні Кадирову після виведення ПВК "Вагнер" із Бахмута - ISW

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Окупанти доручили наступ в Україні Кадирову після виведення ПВК "Вагнер" із Бахмута - ISW

Російське військове командування, імовірно, віддало наказ силам глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова розпочати наступальні операції в Україні після виведення сил групи "Вагнера" з Бахмута (Донецька обл.), йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 31 травня.

"Кадиров зазначив, що російське військове командування наказало російським силам Росгвардії та чеченським силам "Ахмат" розпочати наступальні дії вздовж лінії фронту, а також у Запорізькій і Херсонській областях. Кадиров заявив, що ці підрозділи вже розпочали тактичну підготовку до цих наступальних дій, і заявив, що наступальні дії підрозділів "Ахмат" розпочалися до того, як українські сили перейшли в контрнаступ... ISW не виявила ознак чеченських наступальних операцій у Запорізькій або Херсонській областях", - ідеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що це означатиме повернення кадировців у високоінтенсивні бойові дії після майже річної перерви.

"Кремль, можливо, намагається знову представити кадировців як головну наступальну силу після того, як сили "Вагнера" відійшли з лінії фронту... Кремль може сприймати чеченські підрозділи як невикористану ударну силу, що може відновити спроможність Росії підтримувати одночасні наступальні зусилля на кількох напрямках. Якщо заяви Кадирова про те, що в нього в Україні 7000 військовослужбовців, близькі до реальності, його сили не зможуть успішно провести великі наступальні операції", - зазначають в ISW.

Також повідомляється, що Кремль може намагатися розірвати відносини Кадирова з ватажком приватної військової компанії "Вагнера Євгеном Пригожиним після того, як на початку жовтня 2022 року Кадиров і Пригожин провели успішну спільну інформаційну кампанію, щоб сприяти зміні військового командування.

За даними ISW, у середу окупанти завдали наземних ударів на північний захід від Сватового і на південь від Кремінної Луганської області, провели обмежені наземні атаки навколо Бахмута і вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, а також продовжують концентруватися на півдні України.

Теги: #звіт #кадиров #isw

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