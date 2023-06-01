Події

10:32 01.06.2023

Зеленський і Санду обговорили інфраструктурні проєкти та євроінтеграцію

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Зеленський і Санду обговорили інфраструктурні проєкти та євроінтеграцію

Президенти України та Молдови - Володимир Зеленський і Мая Санду - під час двосторонньої зустрічі перед самітом Європейського політичного співтовариства в Кишиневі обговорили двосторонні відносини та євроінтеграцію двох країн.

"Ми обговорили важливі питання. Ми підтвердили підтримку України та спротив російській агресії. Ми говорили про інфраструктурні проєкти, які ми будуємо разом. І, звісно, ми говорили про наше європейське майбутнє", - сказала журналістам Санду.

"Молдова підтримує Формулу миру і, звичайно, Молдова підтримує створення Міжнародного трибуналу щодо злочинів в Україні", - зазначила вона.

Зеленський, зі свого боку, подякував за прихисток біженців із перших днів війни. "Ми ніколи не забудемо цього. Ми говорили про двосторонні відносини. Наше майбутнє - в ЄС", - сказав він.

Він також наголосив, що "гарантії безпеки дуже важливі не лише для України, а й для наших сусідів".

Теги: #санду #зеленський

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