Поліція відкрила справу через закрите бомбосховище в Києві, біля входу до якого загинули люди

Кримінальне провадження відкрито у зв'язку з ненаданням доступу до сховища в поліклініці в Деснянському районі Києва, у зв'язку з чим під час ракетної атаки в ніч на четвер у Києві загинули люди, зокрема дитина, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Сьогодні в Києві загинули троє людей – дві жінки та 9-річна дівчинка, які намагалися потрапити в закрите бомбосховище. Закриті бомбосховища під час війни – це не просто байдужість. Це злочин. Поліція Києва вже розпочала за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки", - написав Клименко у фейсбуці в четвер.

Він пообіцяв у рамках розслідування знайти та притягнути до відповідальності всіх винних. Крім того, ДСНС України спільно з Національною поліцією регулярно проводитиме перевірки доступності та стану бомбосховищ у всіх населених пунктах країни.

Міністр наголосив, що триває вже 16-й місяць повномасштабної війни, й за цей час відповідальні посадовці мали б виявити та усунути всі недопрацювання у безпековій сфері, проте деякі сховища досі залишаються зачиненими під час повітряної тривоги.

"Укриття мають бути цілодобово відкритими. Це питання життя людей. Без перебільшення", - наголосив Клименко.

Як повідомлялося, близько 2:45 1 червня окупанти продовжили серію атак на місто Київ. Противник атакував балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Сили протиповітряної оборони ліквідували 10 із 10 випущених ракет, проте внаслідок повітряного бою в Деснянському районі Києва загинуло двоє жінок і 9-річна дівчинка, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити до зачиненого бомбосховища. Дістали поранень іще 12 мирних жителів у Дніпровському та Деснянському районах столиці, також пошкоджено поліклініку, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.