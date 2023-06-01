Противник випустив 309 снарядів по Херсонській області, є загиблий і поранені

Російські окупаційні війська випустили 309 снарядів по Херсонській області, є загиблий і поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник здійснив 61 обстріл, випустивши 309 снарядів із мінометів, артилерії, танків і БПЛА. У результаті російської агресії 1 людина загинула, 5 (з них 1 - дитина) - отримали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, місто Херсон ворог обстріляв 11 разів (57 снарядів).

Зазначається, що окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області.

Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 108 осіб.