Події

08:13 01.06.2023

Противник випустив 309 снарядів по Херсонській області, є загиблий і поранені

1 хв читати
Противник випустив 309 снарядів по Херсонській області, є загиблий і поранені

Російські окупаційні війська випустили 309 снарядів по Херсонській області, є загиблий і поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник здійснив 61 обстріл, випустивши 309 снарядів із мінометів, артилерії, танків і БПЛА. У результаті російської агресії 1 людина загинула, 5 (з них 1 - дитина) - отримали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, місто Херсон ворог обстріляв 11 разів (57 снарядів).

Зазначається, що окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області.

Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 108 осіб.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:03 01.06.2023
Ворог зранку знову обстріляв Марганецьку громаду

Ворог зранку знову обстріляв Марганецьку громаду

07:44 01.06.2023
Окупанти здійснили десять обстрілів прикордонних громад Сумської області, є руйнування

Окупанти здійснили десять обстрілів прикордонних громад Сумської області, є руйнування

07:09 01.06.2023
У Вовчанську загасили пожежу на ринку, що виникла через ворожі обстріли

У Вовчанську загасили пожежу на ринку, що виникла через ворожі обстріли

19:44 31.05.2023
Російські війська обстріляли селище в Білозерському районі Херсонської області, загинула людина

Російські війська обстріляли селище в Білозерському районі Херсонської області, загинула людина

13:59 31.05.2023
Через російський обстріл Херсонщини постраждала 3-річна дитина

Через російський обстріл Херсонщини постраждала 3-річна дитина

12:07 31.05.2023
Частина споживачів у шести прифронтових областях залишається без світла через обстріли - Міненерго

Частина споживачів у шести прифронтових областях залишається без світла через обстріли - Міненерго

11:02 31.05.2023
Окупанти вночі та вранці обстріляли Середину-Буду і три прикордонні села в Чернігівській та Сумській областях

Окупанти вночі та вранці обстріляли Середину-Буду і три прикордонні села в Чернігівській та Сумській областях

09:10 31.05.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждав мирний житель

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждав мирний житель

08:51 31.05.2023
У Запорізькій області окупанти за минулу добу обстріляли 17 населених пунктів, зруйновано 16 житлових будинків

У Запорізькій області окупанти за минулу добу обстріляли 17 населених пунктів, зруйновано 16 житлових будинків

08:38 31.05.2023
Ворог за добу випустив 219 снарядів по Херсонській області, п’ятеро поранених

Ворог за добу випустив 219 снарядів по Херсонській області, п’ятеро поранених

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти атакували Київ "Іскандерами" з Брянської області, ППО ліквідувала 10 із 10

У результаті ракетної атаки окупантів уже 6 вбитих і 20 поранених - КМВА

РФ знову атакувала Україну "Іскандерами", ППО ліквідувала 10 із 10

Окупанти продовжують перетворювати Енергодар на військово-логістичну базу

Число поранених внаслідок ворожої атаки збільшилося до 14, дев'ятьох з них госпіталізували

ОСТАННЄ

Окупанти атакували Київ "Іскандерами" з Брянської області, ППО ліквідувала 10 із 10

ЗС України за добу відбили 21 ворожу атаку в Луганській і Донецькій області

Словенія запросила українських бджолярів узяти участь у тендерах на закупівлю обладнання, сот і закладку медоносних плантацій

У результаті ракетної атаки окупантів уже 6 вбитих і 20 поранених - КМВА

РФ знову атакувала Україну "Іскандерами", ППО ліквідувала 10 із 10

Окупанти продовжують перетворювати Енергодар на військово-логістичну базу

Ворог атакував уночі Київ крилатими ракетами балістичного типу

У Львові школяр потрапив до реанімації із вогнепальним пораненням

1 червня: Яке сьогодні свято

Число поранених внаслідок ворожої атаки збільшилося до 14, дев'ятьох з них госпіталізували

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА