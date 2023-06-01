У результаті ракетної атаки окупантів троє людей вбито і 12 поранених - КМВА

Станом на 7:00 четверга троє людей убито внаслідок ракетної атаки, а кількість постраждалих – 12 осіб, повідомляє Київська військова адміністрація.

Так, за уточненою інформацією станом на 7:00 кількість постраждалих у Деснянському районі: 3 загиблих, з них 1 дитина (2012 р.н.) і 10 осіб травмовано, з них 1 дитина.

У Дніпровському районі: 2 особи травмовано. Загалом: 3 загиблих, із них 1 дитина і 10 людей травмовано, з них 1 дитина.

Інформація уточнюється.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що кількість поранених унаслідок ворожої атаки збільшилася до 14, дев'ятьох із них госпіталізували.