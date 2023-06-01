У Києві пролунала серія вибухів, у Дніпровському районі від уламків БпЛА спалахнув автомобіль, а у Деснянському пошкоджено поліклініку

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що у Києві пролунала серія вибухів, у Дніпровському районі від уламків безпілотного літального апарату спалахнув автомобіль, а у Деснянському пошкоджено поліклініку.

"Серія вибухів у місті. Працює ППО. Будьте в укриттях! Виклик у Дніпровському районі столиці. Служби прямують на місце", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, попередньо у Дніпровському та Деснянському районах зафіксовано падіння уламків. У Дніпровському – на проїжджу частину дороги.

Кличко закликає киян не залишати укриття.

У свою чергу, у прес-службі Київської міської військової адміністрації повідомляють, що в Дніпровському районі заздалегідь внаслідок падіння уламків сталося займання автомобіля. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

А у Деснянському попередньо внаслідок падіння уламків пошкодження однієї з поліклінік району. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.