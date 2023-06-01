Події

01:17 01.06.2023

Зеленський подякував США за новий оборонний пакет на суму $300 млн

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Зеленський подякував США за новий оборонний пакет на суму $300 млн

Президент Володимир Зеленський подякував США за наданий Україні новий пакет оборонної допомоги на суму $300 млн.

"Ми вдячні США за новий пакет оборонної допомоги на суму 300 мільйонів доларів", - написав він у мікроблозі Твіттер.

За словами президента, "це надзвичайно важлива та своєчасна допомога для захисту українського неба від російського ракетно-безпілотного терору, а також для зміцнення можливостей Сил оборони України".

Зеленський наголосив, що це "ще один приклад неослабної американської підтримки та сили українсько-американського стратегічного партнерства".

Як повідомлялося, Міністерство оборони США оголосило про надання нового пакету військової допомоги для України, який містить боєприпаси для систем ППО Patriot, системи протиповітряної оборони Avenger та зенітні комплекси Stinger. 

Теги: #сша #україна #подяка #зеленський

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