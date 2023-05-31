Російські війська обстріляли селище в Білозерському районі Херсонської області, загинула людина

У середу ввечері російські окупаційні війська здійснили обстріл селища в Білозерському районі Херсонської області, в результаті загинув місцевий житель, повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 31 травня 2023 року близько 18:00 військові РФ обстріляли селище в Білозерському районі Херсонської області. Унаслідок обстрілу травми, не сумісні з життям, отримав місцевий житель", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують документувати воєнні злочини, вчинені військовими країни-агресора.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст.438 КК України).