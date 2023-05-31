Заарештовано майно ексдепутата Херсонської облради від "ОПЗЖ" на 500 млн грн - Офіс генпрокурора

За клопотанням прокурорів заарештовано майно й активи колишнього депутата Херсонської обласної ради від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" на 500 млн грн, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За клопотанням Херсонської обласної прокуратури накладено арешт на майно та активи на 500 млн грн, які належать ексдепутату Херсонської обласної ради від забороненої в Україні партії "ОПЗЖ", а також членам його сім'ї", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в середу.

Зазначається, що було заарештовано корпоративні права у п'яти агрофірмах і підприємствах, три торговельні марки, понад 30 об'єктів нерухомого майна, 70 транспортних засобів, два прогулянкові судна, 15 банківських рахунків, 160 одиниць сільгосптехніки, а також земельні ділянки площею 1200 га.

Наразі корпоративні права, торговельні марки та банківські рахунки за клопотанням прокурора було передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, пошуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Слідство встановило, що ексдепутат використовував ці ресурси для сприяння Росії в підривній діяльності проти України.

Обвинувальний акт щодо колишнього посадовця було спрямовано до суду за вчинення державної зради та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Встановлено, що обвинувачений допомагав російським військовим проводити пропагандистські заходи для популяризації країни-агресора. З цією метою він залучав техніку та ресурси підконтрольних йому підприємств.

Крім цього, ексдепутат займався розміщенням особового складу окупантів, ремонтом їхньої військової техніки, а також забезпечував війська агресора продовольством і надавав власну техніку для зведення фортифікаційних споруд.

У лютому 2023 року обвинувачений очолив окупаційне т. зв. міністерство сільського господарства та рибальства Херсонської області й організовував його роботу. З метою посилення контролю окупаційної влади над аграрним сектором посадовець очолив т.зв. міжвідомчу комісію з контролю за здійсненням перевезень сільгосппродукції.

Обвинувачений закликав представників аграрного бізнесу співпрацювати з РФ, анонсував дотації та інвестиції від країни-агресора.

Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Херсонській області.