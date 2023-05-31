Пам'ятник Пушкіну на Берестейському проспекті в Києві поки що перебуває на обліку як пам'ятка національного значення - відповідь на петицію

Київська влада заявляє, що пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну на вході до Пушкінського парку в Києві наразі перебуває на обліку як пам'ятка національного значення.

"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 №928 пам’ятник поету О. С. Пушкіну на просп. Берестейському, 40 занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку монументального мистецтва національного значення, охоронний №260040-Н. Оскільки станом на сьогодні пам’ятник поету О. С. Пушкіну перебуває на обліку як пам’ятка національного значення, вирішення питання його демонтажу має здійснюватися у правовому полі відповідно до чинного законодавства у сфері охорони культурної спадщини", - ідеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію щодо демонтажу пам'ятника.

Зазначається, що рішення про вилучення, зняття з обліку та переміщення ухвалює відповідний орган залежно від статусу об'єкта, категорії пам'ятки, зокрема, щодо вилучення з Реєстру, переміщення пам'ятки національного значення - Кабмін за поданням Міністерства культури та інформаційної політики.

У мерії також розповіли, що питання про демонтаж цієї пам'ятки обговорювали на черговому засіданні міжвідомчої робочої групи, яке відбулося 17 травня за участю представника Мінкультури та Департаменту культури Київської міської державної адміністрації.

За його результатами було затверджено остаточний перелік об'єктів, які мають бути усунені з публічного простору, до якого занесено пам'ятник російському поету Пушкіну.

"Враховуючи повномасштабне вторгнення Російської Федерації та широкомасштабну збройну агресію на території України, а також актуальний суспільний запит, підтримую електронну петицію №12081 "Демонтуйте пам'ятник Пушкіну на Шулявці". Отже, заходи щодо реалізації порушених в електронній петиції питань вживатимуться в межах чинного законодавства України", - підсумував Кличко.

Як повідомлялося, 12 травня петиція на сайті Київської міської ради із закликом демонтувати пам'ятник Пушкіну на Берестейському проспекті в Києві набрала необхідну для розгляду кількість голосів.