Події

09:46 31.05.2023

Унаслідок ворожих обстрілів Херсона одна людина дістала поранення - МВА

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За минулу добу армія РФ дев'ять разів обстріляла Херсонську міську територіальну громаду, одну людину поранено, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"За минулу добу армія РФ дев'ять разів обстріляла Херсонську МТГ (міська територіальна громада - ІФ-У), використавши 38 снарядів. Під вогнем перебували Антонівка. Молодіжне, Садове, Комишани, Зеленівка, Корабельний район міста. Було уражено лівобережну берегову та острівну частину Херсона", - написав він у телеграм-каналі в середу.

"У результаті обстрілів росіян одна людина зазнала поранень", - повідомив начальник МВА.

 

Теги: #херсон #обстріл

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