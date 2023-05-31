Ворог обстріляв Межиріцьку та Марганецьку громади, поранено дитину

Війська РФ обстріляли Межиріцьку громаду Павлоградського району, внаслідок чого поранено 8-річну дитину, а також атакували Марганецьку громаду Нікопольського району "шахедами", повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Зранку вибух прогримів у Межиріцькій громаді Павлоградського району. Ворог атакував транспортне підприємство. Легке поранення отримала 8-річна дитина.

Є руйнування. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в середу вранці.

"А вчора пізно ввечері російська армія цілила по Нікопольському району. На Марганецьку громаду агресор скинув снаряди з БпЛА. Люди неушкоджені", - додав Лисак.