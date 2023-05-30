Події

18:41 30.05.2023

ЄС затвердив санкції стосовно чотирьох громадян Молдови та одного росіянина

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ЄС затвердив санкції стосовно чотирьох громадян Молдови та одного росіянина

Рада ЄС ухвалила у вівторок постанову, яка накладає обмежувальні заходи на п'ятьох фізичних осіб за "дії, які дестабілізують Республіку Молдова", відповідний акт опубліковано в "Офіційному журналі" Євросоюзу.

До санкційного списку ввійшли чотири громадянина Молдови: голова партії "Шор" Ілан Шор, заступник голови цієї партії Марина Таубер, колишній лідер Демократичної партії Молдови, олігарх Володимир Плахотнюк і голова партії "Будуємо Європу вдома" Георгій Кавкалюк.

П'ятий у списку - громадянин Росії бізнесмен Ігор Чайка, якого в Брюсселі звинуватили у "виділенні коштів на підтримку проєктів із дестабілізації Республіки Молдова".

"Цей регламент набуває чинності в день його публікації в "Офіційному журналі" Європейського союзу", - йдеться в постанові Ради ЄС.

Теги: #молдова #єс #санкції

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