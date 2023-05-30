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16:08 30.05.2023

ВР уточнить положення про конкурс кандидатур на посаду судді КС відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії

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ВР уточнить положення про конкурс кандидатур на посаду судді КС відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії

Верховна Рада має намір уточнити положення про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду відповідно до рекомендацій Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії).

За відповідний законопроєкт №9322 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір на посаду судді Конституційного Суду України" в першому читанні на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок проголосували 266 народних депутатів, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроєкт пропонує внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, регламенту Верховної Ради, законів "Про Конституційний Суд України" та "Про правовий режим воєнного стану".

Зокрема, на виконання рекомендацій Венеціанської комісії законопроєкт пропонує визначити, що Верховному Суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів призначення суддів Конституційного Суду, а також органів, які оцінюють кандидатів на посаду судді КС у процесі конкурсного відбору кандидатів на посаду судді КС.

Згідно з законопроєктом, протягом перехідного періоду добору кандидатів на посаду судді КС дорадча група експертів ухвалює рішення щонайменше чотирма голосами її членів, з яких щонайменше двоє запропоновані міжнародними організаціями або Венеціанською комісією. Якщо через однакову кількість голосів "за" і "проти" група не може ухвалити рішення, то відбувається повторне голосування. За однакової кількості голосів "за" і "проти" під час повторного голосування голоси трьох членів дорадчої групи експертів, з яких щонайменше двоє запропоновані міжнародними організаціями або Венеціанською комісією, є вирішальними.

Законопроєкт також пропонує збільшити до 30 днів строки подання документів осіб, які претендують на участь у конкурсі на посаду судді КС. Крім цього, законопроєкт пропонує таким особам надати додатковий час для виправлення помилок і неточностей у поданих на конкурс документах.

Згідно з пропонованими змінами, в період дії воєнного стану щодо осіб, які претендують на посаду судді, судді Конституційного Суду, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, проводиться спеціальна перевірка, а також перевірка, передбачена законом про очищення влади.

Законопроєкт також пропонує запровадити норму, згідно з якою кандидати, які отримали від дорадчої групи експертів оцінку "не відповідає" за критерієм професійних якостей, припиняють участь у конкурсі.

Згідно із законопроєктом, експерти можуть оцінювати моральні якості та рівень компетентності кандидатів лише двома оцінками - "відповідає" або "не відповідає".

Теги: #рада #конкурс #ксу

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