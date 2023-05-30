Події

10:51 30.05.2023

Окупанти обстріляли Торецьк, Курахове, Сіверськ і Вугледар, у Торецьку загинули 2 мирних жителі

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Окупанти обстріляли Торецьк, Курахове, Сіверськ і Вугледар, у Торецьку загинули 2 мирних жителі

Двоє жителів м. Торецьк загинули і вісім дістали поранень у м. Торецьк Донецької області, поранені також двоє мешканців с. Званівка Бахмутського району внаслідок обстрілів з боку російських окупантів протягом минулої доби, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 29 травня росіяни вбили двох жителів Донбасу - у Торецьку. Ще 10 людей в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко в телеграмі.

За його словами, по Торецьку було завдано бомбового удару. У місті знищено автозаправну станцію, пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки, дві адміністративні будівлі та школу.

"У Часовоярській громаді пошкоджено два будинки. Вранці відбувся артобстріл Костянтинівки - пошкоджено підприємство", - розповів голова обладміністрації.

На лисичанському напрямку, крім Званівки, під обстріл потрапило м. Сіверськ. Там пошкоджено будинок і нежитлове приміщення.

На волноваському напрямку під мінометним вогнем Велика Новосілка. Місто Вугледар протягом доби зазнало трьох авіаударів та 15 артобстрілів. У Вугледарській громаді були обстріляні Новоукраїнка, Пречистівка та Максимівка.

"На донецькому напрямку під ранок стався масований артобстріл Авдіївки. П'ять разів під обстріли потрапляла Курахівська громада: у Кураховому пошкоджено сім приватних будинків, дві багатоповерхівки та сільгосппідприємство, у Вовченці та Гострому пошкоджено по одному будинку. Під вогнем артилерії - Красногорівка та Георгіївка", - розповів Кириленко.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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