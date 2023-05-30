Події

07:41 30.05.2023

Можлива участь Зеленського в саміті Європейського політичного співтовариства засекречена з метою безпеки

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Інформацію про можливу участь президента України Володимира Зеленського в саміті Європейського політичного співтовариства, який відбуватиметься в Молдові 1 червня, засекречено з міркувань безпеки, повідомила міністерка внутрішніх справ країни Ганна Ревенко, передає NewsMaker.

"1 червня в Молдові відбудеться саміт Європейського політичного співтовариства, який збере близько 50 європейських лідерів. Більшість із них уже підтвердили свою участь, проте досі невідомо, чи приїде в Молдову президент України Володимир Зеленський", - пише видання.

"Міністр внутрішніх справ Молдови Анна Ревенко в ефірі... ProTV заявила, що інформація про можливе прибуття президента України "має бути засекречена з міркувань безпосередньої безпеки пана Зеленського". Ревенко також зазначила, що влада з повагою ставиться до цієї необхідності.

За даними NewsMaker, саміт Європейського політичного співтовариства відбудеться 1 червня в замку "Мімі" в селі Бульбоаке поблизу Кишинева. У ньому має взяти участь приблизно 50 президентів і прем'єр-міністрів, а також глави європейських структур.

 

 

 

Теги: #молдова #саміт #підготовка

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